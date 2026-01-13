TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Andersen sesleri

Ara dönemde orta sahaya bir oyuncu takviyesi yapmayı planlayan Fırtına'nın, İsveç Ligi takımı Hacken forması giyen Silas Sinan Andersen için harekete geçtiği ileri sürüldü. Bordo-mavililerin, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için kulübüyle resmi temaslara başladığı belirtiliyor. Türk bir baba ile Danimarkalı bir annenin oğlu olan ve asıl mevkii 6 numara olan Andersen, bu sezon Hacken ile İsveç Ligi'nde 26 maçta 2 gol kaydetti. Konferans Ligi'nde 6 maçta 1 gol 1 asist, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 gol kaydetti. 1.90 boyundaki futbolcunun güçlü fiziği, oyun görüşü ve top kullanma becerisiyle Trabzonspor'un orta saha planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği özellikle kaydedildi.
