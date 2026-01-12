CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Kevin Boma atağı

Fırtına, defans hattı için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Trabzonspor, Portekiz'de Estoril Praia forması giyen 23 yaşındaki stoper Kevin Boma'yı gündemine aldı. Genç yıldızın liste başına yazıldığı ve girişimlerin başlayacağı vurgulandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Bordo-mavili kulüpte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, savunma hattı için sürpriz bir isim liste başına geldi. Portekiz ekibi Estoril Praia forması giyen 23 yaşındaki stoper Kevin Boma, Trabzonspor'un radarına girdi. Portekiz basınında yer alan habere göre, Karadeniz devi, genç savunmacı Kevin Boma'yı kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulundu. Ancak bordo-mavililerin bu transferde yalnız olmadığı, Polonya ekibi Widzew Lodz'un da Togolu savunmacıyla yakından ilgilendiği belirtildi.

ÜMİT AKDAĞ DA LİSTEDE

Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 23 yaşındaki defans oyuncusunun sağ bek ve stoper bölgelerinde oynayabildiği öğrenildi. Boma'nın Estoril Praia ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Kevin Boma için transfer çalışmaları sürüyor. Öte yandan sağ stoper bölgesine Chibuike Nwauiwu transferini gerçekleştiren Trabzonspor'un önceliğinin sol ayaklı bir stoper transferi olduğu vurgulandı. O nedenle bordo- mavililerin sol stoper için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

TOGO MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU

Trabzonspor'un transfer Trabzonspor'un transfer gündemine aldığı Kevin Boma, Togo Milli Takımı'nda oynuyor. 23 yaşındaki stoper, 10 resmi mücadelede Togo Milli Takımı forması giydi. Fransa doğumlu olan genç savunmacı, Fransa U18'de oynadıktan sonra tercihini Togo Milli Takımı'ndan yana kullandı.

