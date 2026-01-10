CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İngiliz basını transferi duyurdu! Trabzonspor'un Abou Ali ısrarı

İngiliz basını transferi duyurdu! Trabzonspor'un Abou Ali ısrarı

Daily Record Sport, Trabzonspor’un istediği forveti duyurdu. İngiliz gazetesi, bordo mavili yönetimin, MLS takımı Columbus'ta forma giyen Wessam Abou Ali'yi ısrarla istediğini yazdı. 26 yaşındaki golcü gelmek istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiliz basını transferi duyurdu! Trabzonspor'un Abou Ali ısrarı

Sezonun ikinci yarısında zirveye oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Onuachu'nun alternatifi olan Sikan'dan beklediği verimi alamayan Fırtına, forvet transferi için de hamle yapmış durumda. Gündemdeki ismi ise Daily Record Sport duyurdu. İngiliz gazetesi, bordo mavili yönetimin, MLS takımı Columbus'ta forma giyen Wessam Abou Ali'yi kiralamak istediğini yazdı. 26 yaşındaki Filistinli santrforun da Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığı ve temasların sürdüğü vurgulandı.

60 KARŞILAŞMADA 48 GOLE ETKİ ETMEYİ BAŞARDI

1.87 boyundaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Market değeri 6 milyon euro olarak gözüken Ali'nin Danimarka pasaportu da var. 2025 yılında MLS'te 5 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Abou Ali hem kulüp hem milli takım seviyesinde gol kaydedebilen bir santrfor. Özellikle Mısır'da Al Ahly'de 60 maça çıkıp 38 gol + 10 asist gibi inanılmaz bir performans sergiledikten sonra 2025'in yedinci ayında 6.4 milyon euro'ya Columbus'a transfer oldu. Fiziksel yapısı ile ceza sahasında etkin olduğu bilinen Filistinli futbolcu, Onuachu'yu yedekleyebilecek kapasitede.

Turkcell Süper Kupa'da dev final!
Kristensen transferinde Zaniolo şartı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı?
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! 00:44
Daha Eski
A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! 00:44
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:44
Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! 00:44
43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 00:44
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:44
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 00:43