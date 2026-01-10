İngiliz basını transferi duyurdu! Trabzonspor'un Abou Ali ısrarı

Sezonun ikinci yarısında zirveye oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Onuachu'nun alternatifi olan Sikan'dan beklediği verimi alamayan Fırtına, forvet transferi için de hamle yapmış durumda. Gündemdeki ismi ise Daily Record Sport duyurdu. İngiliz gazetesi, bordo mavili yönetimin, MLS takımı Columbus'ta forma giyen Wessam Abou Ali'yi kiralamak istediğini yazdı. 26 yaşındaki Filistinli santrforun da Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığı ve temasların sürdüğü vurgulandı.

60 KARŞILAŞMADA 48 GOLE ETKİ ETMEYİ BAŞARDI

1.87 boyundaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Market değeri 6 milyon euro olarak gözüken Ali'nin Danimarka pasaportu da var. 2025 yılında MLS'te 5 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Abou Ali hem kulüp hem milli takım seviyesinde gol kaydedebilen bir santrfor. Özellikle Mısır'da Al Ahly'de 60 maça çıkıp 38 gol + 10 asist gibi inanılmaz bir performans sergiledikten sonra 2025'in yedinci ayında 6.4 milyon euro'ya Columbus'a transfer oldu. Fiziksel yapısı ile ceza sahasında etkin olduğu bilinen Filistinli futbolcu, Onuachu'yu yedekleyebilecek kapasitede.