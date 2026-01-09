Muhteşem ikili

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Wolfsberger'den 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu'yu transfer eden bordo-mavililer, defansını güçlendirdi. Potansiyeli ve yeteneğiyle büyük beğeni toplayan 23 yaşındaki stoper Arseniy Batagov'un yanına bir başka genç yıldızın gelmesi Trabzonspor camiasını heyecanlandırdı. 22 yaşındaki Nwaiwu da tıpkı Batagov gibi potansiyeliyle Avrupa futbolunda takip edilen bir isim.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'un defans hattında Nwaiwu-Batagov ikilisinin yer alması bekleniyor. Genç yeteneklere son yıllarda çok önem veren bordo- mavili kulüp böylece önemli bir transfer harekatına imza attı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de beğendiği bir isim olan Nijeryalı savunmacı Nwaiwu'nun kısa sürede potansiyelini göstermesi bekleniyor. Nwaiwu bu sezon Avusturya ekibi Wolfsberger'de sezonun ilk yarısında 16 resmi karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti.

BATAGOV YILDIZINI PARLATTI

Bordo-mavili takıma Ağustos 2024'te gelen Arseniy Batagov, 1.5 yıllık süre zarfının ardından adından fazlasıyla söz ettirdi. Sol stoperde gösterdiği başarılı performansla hem Trabzonspor'da hem de Süper Lig'de yıldızını parlatan Batagov, Avrupa kulüpleri tarafından da izleniyor.

NWAIWU REKOR KIRDI

Fırtına'nın yeni transferi Chibuike Nwaiwu, rekorla geldi. 5.5 milyon euro bonservisle transfer edilen Nijeryalı futbolcu, kulüp tarihinin en pahalı stoperi olarak dikkat çekti. 22 yaşındaki futbolcu kulüp tarihinde ise en pahalı 6. isim olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi ise 2014 yılında 6.9 milyon euro ile gelen Majeed Waris olmuştu.

201. YABANCI OLDU

Wolfsberger'den Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katan Trabzonspor, 201. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Nwaiwu, Trabzonspor tarihindeki 8. Nijeryalı oyuncu oldu. Fırtına, daha önce Nijeryalı oyuncular, Victor Shaka, Augustine, Isaac Promise, Onazi, Nwakaeme, John Obi Mikel ve Onuachu ile anlaşmaya vardı. Başkan Ertuğrul Doğan döneminde de 31. yabancı oyuncu transfer edildi.

SIRA ÜMİT AKDAĞ'DA

Kadrosunda Nwaiwu ve Batagov gibi iki genç stopere sahip olan Trabzonspor'un yeni hedefi Alanyaspor'dan Ümit Akdağ... 22 yaşındaki stoper için Alanyaspor'la görüşmeler devam ediyor. Genç savunmacı bordo- mavili formayı giymek istiyor. Trabzonspor'un Akdeniz kulübüyle kurduğu temaslarda arada 2 milyon euroluk bir fark bulunuyor. Ümit'in de takıma katılması halinde Karadeniz devinin gençleşen savunma hattı dikkat çekecek.