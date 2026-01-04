Nwaiwu için son sortiler

Bordo mavililer, stoper takviyesi için artık geri sayıma geçmiş durumda. Fırtına'nın önceliği olan Chibuike Nwaiwu, kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor. Bir süre önce kendisiyle yapılan görüşmelerde Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığını ileten 22 yaşındaki savunmacı, Wolfsberger'in talep ettiği bonservis rakamında da bir miktar esnemeye gitmesini memnuniyet verici olarak kabul etti. Görüşmelerde kapıyı 12 milyon euro'dan açan Avusturya kulübü, şu an 10 milyon seviyelerine geriledi. Trabzonspor ise çok istediği Nijeryalı stoper için 7 milyon euro önerdi. Kulüpler arasındaki makasın iyice daralması sonucunda 22 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili önümüzdeki hafta ciddi hareketlilik yaşanması bekleniyor. 1.93 boyundaki futbolcu gelmeye hazır.