Transfer Fırtınası

Cuma günü başlayan ve 6 Şubat tarihine kadar devam edecek olan ara transfer dönemi için Trabzonspor kulübü de temaslarını hızlandırdı. Savunmada sakatlıklar rotayı belirlerken, orta saha ve hücum hattında yerli oyuncu hedefi öne çıkıyor. Bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında zirve iddiasını sürdürmek için ara transferde nokta atış yapmak istiyor. Günler öncesinden transfer hareketliliğinin yaşanmaya başladığı Trabzonspor'da, Afrika ve yerli pazarındaki temasların ağırlıkta olduğu gözlendi. Savunmada yaşanan sakatlıklar bordo-mavililerin transfer önceliğini şekillendirirken, orta saha ve hücum hattında ise yerli oyuncu ağırlıklı görüşmeler öne çıktı. Öncelikle savunma hattını güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerin listesinin başında Wolfsberger AC forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu öne çıkıyor. Stefan Savic, Rayyan Baniya ve Serdar Saatçi'nin sakatlıkları nedeniyle defans rotasyonu daralırken, Fatih Tekke'nin de raporu doğrultusunda transferde öncelik bu bölgeye veriliyor. Bu anlamda uzun zamandır bordo-mavili kulüple adı anılan Nijeryalı Nwaiwu ile ilgili girişimlerin devam ettiği belirtildi. Oyuncunun kulübüyle yüksek bonservis rakamı üzerindeki pazarlıkların sürdüğü bunun yanında farklı takımların oyuncuya ilgisinin olması işleri zorlaştırıyor.