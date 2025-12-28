Fırtına'da savunma krizi

Trabzonspor, Galatasaray ile 5 Ocak'ta oynayacağı Süper Kupa yarı finali hazırlıklarına başlıyor. Bu derbi öncesi Fırtına'da stoper sıkıntısı yaşanıyor. Kadroda yer alan stoperlerden Baniya ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Savic de sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. Stoperde oynayabilen Okay Yokuşlu da sakat. Bu nedenle bu mevkide elde sadece Serdar ve Batagov kaldı. Serdar Saatçi'yi de transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen takımlar bulunuyor. Bu nedenle takımda ciddi bir stoper krizi yaşanıyor. Altyapıdan Taha Emre İnce bu süreçte tam anlamıyla A takıma monte edilmeye çalışılacak.

EKSİKLİKLERİ ÇOK HİSSEDİLDİ

Türkiye Kupası'nda grup ilk maçında Alanyaspor'a mağlup olan Fırtına, ligde de Gençlerbirliği'ne kaybetti. Mustafa'nın yokluğunda sol bekte Arif Boşluk performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Takımda başka sol bek oynayabilecek isim yok. Savic de yeniden sakatlandı ve bir ay yok.

SOL BEKTE DE SIKINTI VAR

Sol bek pozisyonunda sıkıntı yaşanıyor. Mustafa Eskihellaç'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisine yetişme ihtimali düşük. Arif Boşluk'un da Konyaspor'a transferinin meselesi olması nedeniyle takımda sol bek kalmadı. Fatih Tekke'nin bu nedenle ya oyun planında bir değişikliğe gideceği ya da takım içerisinden bir çözüm arayışına gireceği öğrenildi.

6 MAÇTA 13 GOL YEDİ

Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde 20 gol gören Trabzonspor, özellikle son periyotta sakatların da etkisiyle defansta sıkıntı yaşadı. İlk 11 maçta kalesinde 7 gol gören Fırtına, son 6 haftada ise 13 gole engel olamadı. Son 6 lig karşılaşmasının hiçbirinde kalesini kapatamadı.