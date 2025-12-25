Umut veren ilk yarı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Süper Lig 2025-26 sezonunun ilk yarısını 35 puanla ve 3. sırada tamamladı. Bordo-mavili ekip, sezon başındaki beklentilerin aksine başarılı bir performans ortaya koyarak ilk yarılar itibariyle son şampiyonluk sezonunun ardından en fazla puanı topladığı dönemi yakaladı. Sezona 8 yeni transfer ile başlayan Karadeniz devi, devreyi 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamladı. 35 puan toplayan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde yer aldı.

LİGDE EVİNDE YENİLMEDİ

Bordo mavililer, sezonun ilk yarısında iç sahada oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik alarak 19 puan topladı. Papara Park'ta 17 gol atıp kalesinde 7 gol gören Trabzonspor, dış sahada ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü ve 16 puan topladı.

SON BÖLÜMDE SAVUNAMADI

Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta rakiplerinin 20 golüne engel olamayan bordo- mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü. Sezonun ilk bölümünde savunmada daha iyi bir performans ortaya koyan Fırtına, ligin ilk 11 haftasında kalesinde 7 gol görürken, son 6 haftasında ise 13 gole engel olamadı.

SON ALTI MAÇIN HEPSİNDE GOL YEDİ

Trabzonspor, ligde son 6 maçın tamamında kalesini kapatamayarak 13 gol yedi. En son ligin 11. haftasında Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavili takım, daha sonra Alanya, Konya ve Göztepe karşısında 1'er gol, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 3'er, G.Birliği maçında da 4 gol yedi. Fırtına, Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında sadece 1 gol yemişti.

ÜÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bordo mavili takımda ilk yarıda 3 kırmızı kart ve 28 sarı kart görüldü. Okay, Bouchouari ve Pina kırmızı gören isimler oldular. Fırtına'da en fazla sarı kart gören isimler ise Onuachu (4), Oulai (4), Mustafa (3), Savic (3) ve Pina (3) oldu.

19 YAŞINDAKİ YILDIZ: OULAI

İlk yarıda Trabzonspor'da performansıyla öne çıkan isimler bir sezon aradan sonra geri dönen Onuachu'nun yanı sıra yeni transferler Augusto, Oulai ve Muçi oldu. Onuachu, attığı 11 golle takımı sırtlarken Augusto 8, Muçi de 7 gol kaydetti. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Oulai, ortaya koyduğu futbolla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki merkez orta saha için şimdiden 40 milyon euro bonservis rakamları konuşulmaya başlandı.

ZİRVEDE BATAGOV VAR

Takımda en fazla süre alan isim Batagov oldu. Ukraynalı stoper 16 maçta 1396 dakika görev yaparken, onu 15 maçta 1304 dakika ile Onuachu takip etti. Üçüncü sırada 15 maçta 1292 dakika ile Mustafa yer alırken, ardından 15 maçta 1292 dakika ile Pina geldi. İlk yarıda tüm maçlarda forma giyen isim ise Zubkov oldu. 17 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıkan Zubkov 1278 dakika süre aldı. En az süre alan isim ise 3 maçta 27 dakika ile Salih Malkoçoğlu oldu. Salih'i sezonun ilk maçında sakatlanan Nwakaeme 84 dakika ile takip etti.

ONANA İLE 13 MAÇTA 19 GOL

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden itibaren bordo-mavililerin kalesini koruyan Onana, 13 maçta 19 gole engel olamadı. Kamerunlu kalecinin görev yaptığı dönemde Fırtına'nın, kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.46 oldu.

DIKKAT ÇEKEN SORUN: DURAN TOP

Fırtına, bu sezon duran toplardan kalesinde 6 gol görerek, şimdiden geçen sezonki duran top golü sayısını geride bıraktı (5). Duran toplarda rakiplere kolay fırsatlar veren Trabzonspor'un, savunma yerleşimi ve adam paylaşımında sıkıntılar yaşadığı görüldü. Duran top hücumlarında üretken bir görüntü sergileyen Karadeniz devinin, savunma tarafında ise benzer bir istikrarı yakalayamadığı görülüyor.

FATİH TEKKE FARKI

Teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında teknik adamlık kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Oynattığı futbol, saha içi organizasyonu ve maçlara yaptığı dokunuşlarla dikkat çeken 48 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'a kısa sürede net bir oyun kimliği kazandırdı.