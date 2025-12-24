Bordo mavili kulübün Gençlerbirliği'ne kiralık gönderdiği Göktan Gürpüz, Trabzonspor'a karşı 2 asist yaparak dikkat çekti. Sağ kanatta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, ligde 6 asiste ulaştı. Fırtına ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Göktan'ın iki yıllık opsiyonu var. Yönetim isterse, 10 numara pozisyonundan sağ kanada evrilen 1.78 boyundaki futbolcu ile iki yıl daha devam edebilir. Dortmund'dan bedelsiz alınan Göktan'a 3+2 yıllık imza attırılmıştı.