CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da gündem Nwaiwu transferi!

Trabzonspor'da gündem Nwaiwu transferi!

Trabzonspor, devre arasında stoper, kanat ve bek transferi yapmak istiyor. Bordo mavililerin Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da gündem Nwaiwu transferi!

Trabzonspor, devre arasında stoper, kanat ve bek transferi yapmak istiyor. Bordo mavililerin Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiğini açıkladı. Bordo mavililerin Nijeryalı savunma oyuncusu için fiyat sorduğunu ve ilk rakamın 12 milyon euro seviyelerinde olduğu belirtildi.

Karadeniz devinin kurmayları indirim talep etti ve haber bekliyor. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Nwaiwu, savunmadan oyun kurmasıyla da dikkat çekiyor. Genç ve atletik bir isim olan Nwaiwu, Karadeniz devinin transfer kriterlerine son derece uygun bir isim. Kulübü ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan genç futbolcunun market değeri i 7 milyon euro olarak gözüküyor. 1.93'lük Nijeryalı stoper ile ilgili raporların çok olumlu olduğu belirtildi.

DWEH DE LİSTEDE

Karadeniz devinin stoper için diğer adayı Sampson Dweh. 24 yaşındaki savunmacı, Çek Cumhuriyeti Ligi'nde V. Plzen forması giyiyor. Kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Liberyalı futbolcunun market değeri şu an 6 milyon euro.

Trabzonspor Ankara'da kaybetti!
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha!
DİĞER
Fenerbahçe’de Joey Veerman geliyor, o isim gidiyor! İşte yeni adresi
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi!
Yönetim Talisca için düğmeye bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
Metin Diyadin: Futbolcularımı tebrik ederim Metin Diyadin: Futbolcularımı tebrik ederim 22:45
Augusto: Golleri attım belki de ama... Augusto: Golleri attım belki de ama... 22:42
Başkent'te gol ofsayta takıldı! Başkent'te gol ofsayta takıldı! 22:35
Fatih Tekke: Bize yakışmayan... Fatih Tekke: Bize yakışmayan... 22:29
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:08
Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:30
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Trabzonspor'da sakatlık şoku! 20:59
F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! 20:14
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam! 19:59
TFF cezaları onadı! TFF cezaları onadı! 19:49