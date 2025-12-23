Trabzonspor'da gündem Nwaiwu transferi!

Trabzonspor, devre arasında stoper, kanat ve bek transferi yapmak istiyor. Bordo mavililerin Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiğini açıkladı. Bordo mavililerin Nijeryalı savunma oyuncusu için fiyat sorduğunu ve ilk rakamın 12 milyon euro seviyelerinde olduğu belirtildi.

Karadeniz devinin kurmayları indirim talep etti ve haber bekliyor. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Nwaiwu, savunmadan oyun kurmasıyla da dikkat çekiyor. Genç ve atletik bir isim olan Nwaiwu, Karadeniz devinin transfer kriterlerine son derece uygun bir isim. Kulübü ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan genç futbolcunun market değeri i 7 milyon euro olarak gözüküyor. 1.93'lük Nijeryalı stoper ile ilgili raporların çok olumlu olduğu belirtildi.

DWEH DE LİSTEDE

Karadeniz devinin stoper için diğer adayı Sampson Dweh. 24 yaşındaki savunmacı, Çek Cumhuriyeti Ligi'nde V. Plzen forması giyiyor. Kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Liberyalı futbolcunun market değeri şu an 6 milyon euro.