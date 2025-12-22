CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Tekke'nin muhtemel 11'i

Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Tekke'nin muhtemel 11'i

Trabzonspor, Süper Lig’de ilk yarının son haftasında deplasmanda çıkacağı kritik mücadelede 3 puanı hedefliyor. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. İşte Fatih Tekke’nin Gençlerbirliği maçı muhtemel 11’i… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Tekke'nin muhtemel 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında bu akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen bordo- mavililer, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Eryaman Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Başkent deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak Fatih Tekke ve öğrencileri tamamen 3 puana odaklanmış durumda. Fırtına'da tek hedef şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerlemek olacak.

KADRODA EKSİK ÇOK

Bordo mavililerde sakatlığı olan Mustafa Eskihellaç, Rayyan Baniya, Edin Vişça ve Okay Yokuşlu forma giyemeyecek. Folcarelli de kadroda bulunmuyor. Ayrıca lisansı aktif edilmeyen Nwakaeme, cezalı olan Salih ve Boran ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri için mücadele eden Paul Onuachu ve Christ Ouali de bugünkü mücadelede kadroda yer almayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke bu nedenle bu akşamki maçta ideal kadrosunun dışında rotasyonlu bir ilk 11 belirleyecek.

BAŞKENTTE TRABZON ÜSTÜN

İki takım arasında Ankara'da oynanan 36 maçta Trabzonspor 16 galibiyet elde ederken Gençlerbirliği ise 8 galibiyet elde etti. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz devinin filelere gönderdiği 53 golüne, Başkent temsilcisi 37 golle yanıt verdi.

4 YILLIK ARADAN SONRA

Deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi ile ligde 73. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde 4 yıllık bir aradan sonra tekrar karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 72 lig maçında bordo- mavililerin 41 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. 19 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor'un attığı 137 gole karşılık ise kalesinde 67 gol gördü.

GENÇLER'DE NİANG YOK

Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı öncesi en önemli eksik M'Baye Niang olacak. Tecrübeli golcü kart cezasından dolayı bugünkü kritik mücadelede forma giyemeyecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: VELHO, PEREIRA, GOUTAS, ZUZEK, THALISSON, OĞULCAN, SAMED, GÖKTAN, TONGYA, KOITA, METEHAN

TRABZONSPOR: ONANA, PINA, SAVIC, BATAGOV, ARİF, BOUCHOUARI, OZAN TUFAN, ZUBKOV, MUÇI, AUGUSTO, SIKAN

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
