Adım adım Boga

Trabzonspor'un kanat transferi için ilk hedefi Jeremie Boga... Yaz transferinde çok istenen 28 yaşındaki yıldız için Nice 12 milyon euro bonserviste diretmiş, Fildişili oyuncu da gelme konusunda kararsız kalmıştı. Fakat bu kez transfer daha mümkün gözüküyor. 30 Kasım'daki Lorient yenilgisinin ardından tesislerde taraftarların saldırısına uğrayan Boga, sözleşmesini feshetmek adına da girişimlerde bulunuyor. Fransız basınına göre; menajeri ve avukatı üzerinden hukuki süreç başlatan Boga, futbol dışı bir olaya maruz kaldığı için ocak ayında serbest kalabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Adım adım Boga

Trabzonspor'un kanat transferi için ilk hedefi Jeremie Boga... Yaz transferinde çok istenen 28 yaşındaki yıldız için Nice 12 milyon euro bonserviste diretmiş, Fildişili oyuncu da gelme konusunda kararsız kalmıştı. Fakat bu kez transfer daha mümkün gözüküyor. 30 Kasım'daki Lorient yenilgisinin ardından tesislerde taraftarların saldırısına uğrayan Boga, sözleşmesini feshetmek adına da girişimlerde bulunuyor. Fransız basınına göre; menajeri ve avukatı üzerinden hukuki süreç başlatan Boga, futbol dışı bir olaya maruz kaldığı için ocak ayında serbest kalabilir.

