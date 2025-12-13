CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Tekke sorunu çözecek

Fatih Tekke sorunu çözecek

Savic'in durumunun belirsizliği, Baniya'nın ameliyat olması alternatif noktasında teknik heyeti yeni çözümler üretmeye iterken, sağ bekte Mustafa Eskihellaç, sol beke ise Arif Boşluk'un çekilmesi planlar arasında yer alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Fatih Tekke sorunu çözecek
Savic'in durumunun belirsizliği, Baniya'nın ameliyat olması alternatif noktasında teknik heyeti yeni çözümler üretmeye iterken, sağ bekte Mustafa Eskihellaç, sol beke ise Arif Boşluk'un çekilmesi planlar arasında yer alıyor. Fatih Tekke'nin, Batagov'un yanına Serdar Saatçi veya Okay Yokuşlu'yu koyması bekleniyor.
