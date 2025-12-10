Serdar’a tam not

Serdar Saatçı, Göztepe deplasmanında alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giyen 22 yaşındaki savunmacı, Batagov'un yanında sergilediği performansla tam not aldı.
Serdar Saatçı, Göztepe deplasmanında alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giyen 22 yaşındaki savunmacı, Batagov'un yanında sergilediği performansla tam not aldı. Mustafa ve Batagov'un ardından en fazla topla buluşan isim olan Serdar, yüzde 94'lük pas isabetiyle de dikkat çekti