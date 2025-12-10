Sağ beke Ozan

Takımda Beşiktaş derbisi öncesi eksikler var. Onuachu ve Pina'nın gördükleri kartlarla cezalı duruma düşmesi, derbi planlarını bozdu. Fatih Tekke'nin en büyük baş ağrısı savunma hattında yaşanıyor. Stoper Savic'in yetişme ihtimali düşük. Sağ bekteki kriz ise farklı bir formülle çözülecek. Pina'nın cezalı olması nedeniyle Tekke, bu bölgeye orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ı monte etmeye hazırlanıyor.

AUGUSTO VE SİKAN

Kart cezası sona eren Oulai, derbide sahada olabilir. Hücum hattında ise Onuachu'nun yokluğu, taktiksel bir değişimi beraberinde getirecek. Gol yollarındaki en büyük kozundan yoksun sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da, Fatih Tekke forvet tercihi için iki isim arasında gidip geliyor: Augusto ve Sikan.