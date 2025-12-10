CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kalmak istiyor

Kalmak istiyor

Onuachu’nun cezalı olduğu pazar günkü Beşiktaş derbisinde Fırtına’nın gol umudu olacak Ernest Muçi, kiralık oynadığı Trabzon’da kalmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Kalmak istiyor

İlk haftalarda eleştirilen ancak Fatih Tekke'nin güveniyle yükselişe geçen Muçi, son 3 maçta attığı 5 golle takımın en formda ismi haline geldi. Göztepe maçında iki kez ağları sarsan 24 yaşındaki 10 numara, artık gözünü hafta sonu eski kulübü Beşiktaş'a karşı oynanacak kritik maça çevirdi. Onuachu'nun cezalı olduğu karşılaşmada takımın gol umudu yine Arnavut yıldız olacak. Muçi'nin yakın çevresine Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu ve burada kariyerine devam etmeyi istediğini söylediği öğrenildi. Beşiktaş'tan 1 milyon euro'luk bedelle kiralanan Muçi'nin bordo-mavili takımdaki satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro.

