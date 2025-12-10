CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İkinci yarıların lideri

İkinci yarıların lideri

Süper Lig’de geride kalan 15 haftada maçların ikinci yarılarına göre oluşturulan puan cetvelinde Trabzonspor zirvede yer aldı. Fırtına bu periyotta 28 puan topladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İkinci yarıların lideri

Süper Lig'de ikinci sıraya yer alan Trabzonspor, dikkat çekici bir istatistiğe daha imza attı. Bordo- mavililer ligde geride kalan 15 haftada oynanan maçların ikinci yarı performanslarına göre oluşturulan sıralamada 28 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray 27 puanla ikinci, Fenerbahçe 26 puanla üçüncü, Samsunspor ise 25 puanla dördüncü sıraya yerleşti. Trabzonspor ayrıca geride kalan 15 haftada maçların ikinci yarılarında 6 gol ile bu alanda da en az gol yiyen takım olmayı başardı. 15 maçın ilk yarılarında ise Fırtına 26 puan elde etti ve 30 puan toplayan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

İÇ SAHADA İKİNCİ SIRADA

Karadeniz devi, Papara Park'ta oynadığı 8 maçta mağlup olmadı. 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer, attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 4 gol gördü. 18 puan toplayan Trabzonspor, iç saha sıralamasında da Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada yer aldı.

212 GÜNLÜK SERİSİ VAR

Bordo mavili takım, Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı. Geçen sezonun 35. haftasında sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılan Karadeniz devi, 212 gündür evinde kaybetmiyor.

KRİTİK SONUÇLAR ALDI

Bordo mavili takım, Trendyol Süper Lig'de oynadığı kritik son 3 deplasman maçından puanlarla döndü. Lider Galatasaray ile 0-0, Başakşehir'i 4-3 ve Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 7 puan topladı. Zirveye doğru tırmandı.

İSTİKRAR ELDE ETTİ

Trendyol Süper Ligin 15'nci haftasında evinde 6 maçtır yenilmeyen ve kalesinde 1 gol gören Göztepe'nin serisine son veren Trabzonspor hem iç sahada hem de dış sahada ortaya koyduğu dengeli performansla istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

G.Saray'dan Salah bombası!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! Bomba transfer hamlesi...
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Hakan transferde son noktayı koydu!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu takıma 2. yarıda ne oldu! Bu takıma 2. yarıda ne oldu! 02:00
Atletico Madrid rahat kazandı Atletico Madrid rahat kazandı 01:58
Gençler farklı kaybetti: 5-0 Gençler farklı kaybetti: 5-0 01:57
Sakata geldik Sakata geldik 01:56
Galatasaray'a yakışmadı Galatasaray'a yakışmadı 01:49
Dar kadronun sıkıntısı Dar kadronun sıkıntısı 01:48
Daha Eski
İdeal kadroyla sahada İdeal kadroyla sahada 01:47
Gel de yanma Gel de yanma 01:46
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! 01:43
G.Saray Fransa'da kayıp! G.Saray Fransa'da kayıp! 01:43
Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! 01:43
G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız 01:43