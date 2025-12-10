İkinci yarıların lideri

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de ikinci sıraya yer alan Trabzonspor, dikkat çekici bir istatistiğe daha imza attı. Bordo- mavililer ligde geride kalan 15 haftada oynanan maçların ikinci yarı performanslarına göre oluşturulan sıralamada 28 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray 27 puanla ikinci, Fenerbahçe 26 puanla üçüncü, Samsunspor ise 25 puanla dördüncü sıraya yerleşti. Trabzonspor ayrıca geride kalan 15 haftada maçların ikinci yarılarında 6 gol ile bu alanda da en az gol yiyen takım olmayı başardı. 15 maçın ilk yarılarında ise Fırtına 26 puan elde etti ve 30 puan toplayan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

İÇ SAHADA İKİNCİ SIRADA

Karadeniz devi, Papara Park'ta oynadığı 8 maçta mağlup olmadı. 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer, attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 4 gol gördü. 18 puan toplayan Trabzonspor, iç saha sıralamasında da Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada yer aldı.

212 GÜNLÜK SERİSİ VAR

Bordo mavili takım, Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı. Geçen sezonun 35. haftasında sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılan Karadeniz devi, 212 gündür evinde kaybetmiyor.

KRİTİK SONUÇLAR ALDI

Bordo mavili takım, Trendyol Süper Lig'de oynadığı kritik son 3 deplasman maçından puanlarla döndü. Lider Galatasaray ile 0-0, Başakşehir'i 4-3 ve Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 7 puan topladı. Zirveye doğru tırmandı.

İSTİKRAR ELDE ETTİ

Trendyol Süper Ligin 15'nci haftasında evinde 6 maçtır yenilmeyen ve kalesinde 1 gol gören Göztepe'nin serisine son veren Trabzonspor hem iç sahada hem de dış sahada ortaya koyduğu dengeli performansla istikrarlı yükselişini sürdürüyor.