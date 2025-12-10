Bir futbolcudan fazlası: Onuachu

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Göztepe karşısında özellikle oyunun son bölümünde hücumdan çok savunma katkısıyla ön plana çıktı. Bordo-mavili ekip, 68'inci dakikada Pina'nın kırmızı kart görmesiyle oyunun ağırlığını geriye çekerken, takımın en önemli hücum silahı olan Onuachu bu dakikadan sonra savunmada konumlandı.

STOPERDE OYNADI

Oyun sisteminin değiştiği bu bölümde teknik ekibin tercihiyle savunma hattına dahil olan 2.01'lik golcü oyuncu, hamleleri ve hava toplarındaki etkinliğiyle adeta maçın kaderini belirledi. Özellikle duran toplarda ceza sahası içerisinde doğru yer tutuşu ile dikkat çeken Onuachu, rakip hücumları kesen isim oldu.

11 UZAKLAŞTIRMA, 10 HAVA TOPU

Maçı 11 uzaklaştırma ile tamamlayan Onuachu, 10 kez kazandığı hava topuyla rakibin baskısını kırdı. 11 golle gol krallığında birinci sırada yer alan Onuachu, bu performansıyla bu sezon bir maçta hem 10+ hava topu kazanan hem de 10+ uzaklaştırma yapan ilk futbolcu oldu.

ÖNDE BAŞLADI ARKADA BİTİRDİ

Maça hücum hattında başlayan Onuachu, ikinci yarının son bölümünde takımıyla birlikte çizgiyi geriye çekerek oyunu savundu. Bordo- mavili ekibin gol aramak yerine sonucu koruduğu bu süreçte 31 yaşındaki Nijeryalı yıldızın müdahaleleri, takımın skor avantajını korumasında belirleyici rol oynadı.