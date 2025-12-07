CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Fatih Tekke ve öğrencileri, İzmir deplasmanında kazanarak 2. sıraya yerleşmeyi amaçlıyor. Son 10 maçını da kaybetmeyen Fırtına'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Ev sahibi Göztepe ise evinde oynayacağı maçı kazanarak 4. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Göztepe-Trabzonspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 08:43
Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligin üst sıralarındaki dengeleri yakından ilgilendiren bu mücadelede İzmir ekibi, evinde alacağı bir galibiyetle 4. basamaktaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise son haftalarda rüzgarı arkasına alan bir Trabzonspor var. Fatih Tekke yönetiminde 10 maçtır bileği bükülmeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada bu fırsatı iyi değerlendirip ikincilik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Fırtına'da hangi oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkacağı ise taraftarların en çok merak ettiği konular arasında. Peki, Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Trabzonspor maçı

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçı 7 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe-Trabzonspor maçı hangi kanalda

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Arda, Taha, Heliton, Miroshi, Bokele, Dennis, Efkan, Cherni, Juan, Janderson

Göztepe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu

FIRTINA'DA HEDEF İKİNCİLİK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir deplasmanında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında yara alırken, Trabzonspor bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Zorlu haftada İzmir deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Fırtına, kritik maçı kazanarak puanını 34'e çıkartmayı ve ikinci sıraya yükselmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Göztepe ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Göztepe-Trabzonspor maçı nasıl, nereden izlenir

TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GÖZTEPE İLE TRABZONSPOR ARASINDA 31. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

Göztepe-Trabzonspor maçları

GÖZTEPE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR KADROSUNDA 5 EKSİK

Karadeniz devinde Göztepe maçı öncesi eksikler var. Kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Vişça ile sakatlığı devam eden Savic ve ameliyat olan Baniya bugün forma giyemeyecek.

Göztepe-Trabzonspor maç kadrosu

TRABZONSPOR LİGDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu periyotta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan Karadeniz devi, kalesinde 10 gol gördü. Çok iyi bir performans sergiledi. Fırtına ligde geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. Rakip filelere 25 gol gönderen Karadeniz devi, kalesinde 12 gol gördü. Fatih Tekke ile yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı.

Trabzonspor maçları

DIŞ SAHADA TEK KAYIP FENERBAHÇE'YE

Karadeniz devi bu sezon dış sahada ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Bordo mavili takım deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puan toplayarak dış sahada güven veren bir performans sergiledi.

Göztepe-Trabzonspor maçı canlı izle

TRABZONSPOR İZMİR'DE ZORLANIYOR

Fırtına, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı. Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.

Göztepe-Trabzonspor maçı istatistikleri

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Göztepe-Trabzonspor maçı hakeminin Atilla Karaoğlan olduğunu açıkladı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.

Göztepe-Trabzonspor maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

