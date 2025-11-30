Muçi resitali

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesinde Konyaspor'u geçerek hata yapmayan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Karşılaşmaya oldukça etkisiz başlayan bordo-mavililer ilk yarının sonlarına doğru kendisine geldi. Trabzonspor'a hayat veren isim geçen hafta Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra attığı 2 golle galibiyeti getiren Muçi oldu. Arnavut futbolcu, Konya önünde de Onuachu ile birlikte parladı.

14 AY SONRA BAŞARDI

İlk olarak 40. dakikada Konyaspor kalecisi Bahadır'ın ceza alanı içerisindeki müdahalesi ile yerde kalan Muçi, VAR incelemesi sonucunda takımına penaltı kazandırdı. 43'te kullanılan atışı Onuachu gole çevirdi. Karşılaşmanın 56. dakikasında ise sol çaprazdan oldukça zor bir pozisyondan harika bir frikik golü atan Muçi, iki haftada harika işler başardı. Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü kaydeden Arnavut yıldız, 14 ay sonra iki maç üst üste gol atmayı başardı.

PES ETMEK YOK

Maçın yıldızlarından birisi olan Ernest Muçi, ilk haftaların kendisi açısından zorlu geçtiğini söyledi. Ama her şeyin değişmeye başladığını belirten Muçi, "Asla pes etmemelisiniz hayatta. İlk haftalar istediğim gibi geçmedi ama her şey bir anda değişebiliyor. Odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Konyaspor'u devirerek zirve yarışında önemli bir avantaj elde eden Trabzonspor'un iç saha performansı da dikkat çekiyor. Son olarak geçen sezon 10 Mayıs'taki G.Saray maçını kaybeden Karadeniz Fırtınası, ardından seyircisi önünde hiç yenilgi yüzü görmedi. İç sahadaki başarılı performans, başarıyı da beraberinde getirmeye başladı.

ARSENII BATAGOV GEÇİT VERMEDİ

Bu sezon savunmada sergilediği performansla büyük bir beğeni toplayan Arsenii Batagov, Kanyaspor önünde de hatasız oynadı. Savunmada rakiplerine adım attırmayan Ukraynalı futbolcu, takımının en büyük sigortası olduğunu gösterdi. Savunmada kiminle forma giyerse giysin iyi bir uyum yakalayan Batagov, dünün de yıldızlarındandı.

KADRODA ZORAKİ DEĞİŞİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre dün takımda üç değişikliğe imzasını attı. Sakatlığı bulunan Folcarelli, Vişça ve Augusto yerine Bouchouri, Olaigbe ile Muçi'yi 11'de süre aldı.

ONANA DUVARI

Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Andre Onana, Konyaspor önünde harika bir performans sergiledi. İlk 15 dakikada üç önemli kurtarışa imzasını atan Kamerunlu eldiven, 17'de Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı gole engel olamadı. Bu pozisyon dışında yine üstün bir performans sergileyen 29 yaşındaki Onana, kalesinde güven vermeye devam etti.

4. KEZ ASİST YAPTI

Bordo-mavili takımın başarılı oyuncusu Mustafa Eskihellaç, asistlerine kaldığı yerden devam ediyor. Yıldız sol bek 50. dakikada Onuachu'nun kaydettiği ikinci golde sol kanattan harika bir asiste imzasını attı. Bu Mustafa'nın dördüncü asisti oldu.