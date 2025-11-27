CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Tekke’nin 100’ü gülecek

Tekke’nin 100’ü gülecek

Fatih Tekke, Konyaspor sınavı ile birlikte ligdeki 100. maçına çıkarak teknik adamlık yolculuğunda bir dönüm noktasını geride bırakacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Tekke’nin 100’ü gülecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından bu kez teknik adamlık kariyerinde önemli bir dönüm noktasına giriyor. Haber61'in haberine göre bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden biri olarak sahada büyük izler bırakan 48 yaşındaki çalıştırıcı, Konyaspor maçıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak teknik adamlık yolculuğunda kritik bir dönüm noktasını geride bırakmaya hazırlanıyor.

99 MAÇTA İLGİNÇ İSTATİSTİK

Süper Lig'de, Kayseri Erciyespor, İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'da görev yapan Fatih Tekke, özellikle bordo-mavili kulüpteki performansıyla dikkat çekti. Kariyerinde toplam 99 maçta 33 galibiyet, 33 beraberlik alan ve 33 mağlubiyet yaşayan Tekke, Trabzonspor ile adeta yeniden doğdu.

BİLETLERE ÇOK YOĞUN İLGİ

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek. Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. 20 bini aşkın bilet kısa sürede satıldı, stadın dolması bekleniyor.

BOUCHOUARİ GERİ DÖNÜYOR

G.Saray derbisinde oyuna girdikten 7 dakika sonra gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Bouchouari geri dönüyor. Alanya ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen 24 yaşındaki merkez orta saha, Konya sınavında sahaya çıkabilecek.

