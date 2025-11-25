Nefes kesen galibiyet

Son iki Süper Lig maçında Galatasaray ile 0-0, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybeden Trabzonspor dün Başakşehir'i deplasmanda yenerek zirve yarışından kopmadı: 4-3. 22. dakikada Selke'nin penaltı golü ile geriye düşen bordo mavililer, 37'de Augusto ile eşitliği sağladı. 45'te Shomurodov, ev sahibi takımı bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 76'da Onuachu penaltıdan eşitledi ve 77'de Ernest Muçi, Karadeniz devini üstünlüğe taşıdı.

İSTANBUL'DAN 13 PUAN GELDİ

Uzatmalarda heyecan kasırgası yaşandı. 90+1'de Bertuğ Yıldırım skoru 3-3 yaptı. 90+10'de Muçi uzaklardan muhteşem bir vuruşla 3 puanı Fırtına'ya getirdi. Fırtına, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon elde ettiği 28 puanın 13'ünü söz konusu periyotta çıkaran Karadeniz devi, tek yenilgiyi ise Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı. Pazartesi günü de Başakşehir'i yıktı.

3 PUAN ONUN ESERİ

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyet golünü atan Ernest Muçi hakkında konuşan Fatih Tekke, "Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var... Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcılara 'At ve gün senin günün olsun' dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde" ifadelerini kullandı. Futbolculara gösterilen tepkiler için konuşan Tekke, "İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı... Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor" diye konuştu.

TIM JABOL FOLCARELLI SAKATLIK GEÇİRDİ

Karadeniz devi dün 3 puanı alırken, iki sakatlık birden yaşadı. Mücadelenin 10. dakikasında Augusto'nun derin pasında topla buluşacağı an Başakşehirli futbolcu Ebosele'nin müdahalesi sonrası kalan yerde kalan Vişça maça devam edemedi. Yine aynı karşılaşmanın 63'te ise yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Tim Jabol-Folcarelli yerini Ernest Muçi'ye bıraktı.

FEDAKAR BATAGOV İKİ ASİST BİRDEN YAPTI

Sakatlığı nedeniyle 4 hafta oynamaması beklenen Batagov, erken döndü. Hafta içerisinde kendisini deneyen 23 yaşındaki stoper, sağlık ekibinin verdiği programa harfiyen uyarak Başakşehir maçında sahalara döndü. Bir maç kaçıran Ukraynalı, dün 2 asiste imza atarak galibiyetin kahramanlarından biri oldu.

İNANILMAZ BİR ZAFER

Bordo mavililerin sağ beki Pina, mutlu olduklarını söyledi. Pina "Bizim adımızda beklemediğimiz derecede kötü bir ilk yarıydı. İçeriye girdiğimizde neyi daha iyi yapabiliriz diye konuştuk. Geç olsa da geri döndük. İnanılmaz bir galibiyetti" dedi.

TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Bordo mavililerin hocası Fatih Tekke, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesi oynanan Alanya maçının kadrosunda iki değişiklik yaptı. Tekke, stoper Baniya'yı kulübeye çekerken yerine Batagov'a görev verdi. Ayrıca sol kanatta da Olaigbe yerine Vişça'ya forma verdi.

İSTANBUL'DA DA ÖNDE

İstanbul'da oynanan maçlarda Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz devi 9, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer 34 gol atarken, 20 gol yendi.

MAÇA SCOUT YAĞMURU

Başakşehir-Trabzonspor maçına çok sayıda scout ekibi takip etti. İstanbul'da oynanan maçta özellikle Batagov ile Oulai'nin yakından takip edildiği, Fransa, İngiltere ve İspanya'dan gelen scoutların bu maça akredite olduğu öğrenildi. Önemli teklifler gelebileceği belirtildi.

FOBİYİ SONA ERDİRMİŞTİ

Fatih Tekke, Başakşehir maçıyla birlikte Karadeniz devinin başında ligde 24. müsabakasına çıktı. Bordo-mavililerin başında 258. gününü dolduran Fatih Tekke, Fırtına ile ilk maçına da geçtiğimiz sezon Başakşehir karşısında çıkmıştı, ilk deplasman galibiyetini almıştı.