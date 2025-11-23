Trabzonspor’a Puertas fırsatı! Transferde son söz Fatih Tekke’de

Trabzonspor yaz döneminde Al-Qadsiah forması giyen Cameron Puertas için uzun süre girişimlerde bulunmuş ama transferi gerçekleştirememişti. Suudi Arabistan ekibi ile el sıkışan Karadeniz devi, 27 yaşındaki 10 numarayı ikna edememişti. 1.78 boyundaki futbolcu bir yıllığına Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralanmıştı. Ancak Almanya'da işler istediği gibi gitmedi. Şu ana kadar 8 maçta 436 dakika forma giyebilen, gol ve asist üretemeyen Puertas artık iyice gözden düşmüş durumda. Alman kulübü, futbolcuyu devre arasında göndermenin yollarını arıyor.

SÖZLEŞMESI 2027'DE SONA ERECEK

Suudi Pro League kulübü de futbolcuyu tamamen gözden çıkardığı için yerine transfer yapmış durumda. Arabistan kulübü ile kontratı 2027'de bitecek İspanyol futbolcunun market değeri 13 milyon euro. Ancak her iki kulüpte de istenmemesi nedeniyle fırsat kapısı açılmış durumda. 10 numara mevkisinde 100 maça çıkıp 51 gole direkt katkı yapan futbolcu için menajerler Trabzonspor ile dirsek temaslarına başlamış durumda. Karadeniz devinin şu an için hamle yapıp yapmayacağı net değil. Son kararı teknik direktör Fatih Tekke'nin vereceği dile getiriliyor.

GİLLOİSE'DA ŞOV YAPMIŞTI

Puertas, geçtiğimiz sezon Arabistan ekibi Al-Qadsiah formasıyla 37 resmi maçta 5 gol atıp 11 asist yaptı. Ancak yıldız oyuncunun esas patlaması, önceki sezon formasını giydiği Union Saint- Gilloise dönemine dayanıyor. Belçika ekibinde 56 maçta 14 gol ve 23 asistlik performans sergileyerek Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. İspanyol yıldız, teknik kapasitesi ve oyun vizyonuyla Trabzonspor'un aradığı profili yansıtıyor.

VATANDAŞLIK DURUMU & MİLLİ TAKIM

İspanyol pasaportu mevcut, İsviçre vatandaşı olunma aşamasında; süreci ehliyetsiz araç kullanma nedeniyle gecikti, 2025 sonuna kadar tamamlanabilir. İsviçre medyası onu milli takım için önemli bir aday olarak görüyor.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve ön liberoda da başarılı bir şekilde görev yapabilen Cameron Puertas, 2024'te Union Saint- Gilloise takımından Al-Qadsiah'a 15.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. Hatta bu durum, Belçika Jupiler Pro League ekibinin en pahalı ikinci satışı olarak da tarihe geçmişti.

OYUN TARZI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Oyun Kurucu / Pas Yeteneği

Yaratıcı ve pas yönü güçlü. Kısa ve uzun pasları rahat dağıtabilir.

Kilit paslar ve oyun kurma yeteneği yüksek, takımın hücum organizasyonunda merkezi rol oynayabilir.

Duran toplarda etkili: serbest vuruşlarda gol veya asist katkısı yapabilir.

Dribbling ve Top Kontrolü

Top sürme ve çalımlar konusunda yetenekli, baskı altında topu tutabilir.

Oyun içi dengesi ve soğukkanlılığı ile zor pozisyonlarda doğru karar ve rebilir.

Fiziksel ve Mental Özellikler

Dayanıklılığı ve agresyonu orta saha mücadelelerinde aktif rol almasına olanak sağlar.

Karar mekanizması ve baskı altında soğukkanlılığı, kritik maçlarda katkı sunmasını kolaylaştırır.

Çok Yönlülük

Hem "10 numara" hem "8 numara" rollerinde oynayabilir.

Taktiksel esnekliği ile farklı oyun sistemlerine uyum sağlayabilir.

Gol ve Skor Katkısı

Ofansif orta saha olmasına rağmen gol katkısı yüksek.

Uzaktan şutları etkili ve gol pozisyonlarını değerlendirme yeteneği var.

FENER'İN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Cameron Puertas daha önce birçok Süper Lig takımının gündemine gelmişti. İspanyol yıldız, önceki sezon Union Saint- Gilloise formasıyla çıktığı 56 maçta 14 gol 23 asistlik performans göstermiş, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almasıyla gündem olmuştu.