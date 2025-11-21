CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor’un yeni gözdesi Ait Boudlal! Avrupa’nın da ilgi odağı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, Rennes’in 19 yaşındaki Faslı stoperi Ait Boudlal’ı yakın takibe aldı. Genç savunmacı; fizik gücü, hava hakimiyeti ve yükselen performansıyla Avrupa’nın da dikkatini çekiyor. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Trabzonspor ara transfer dönemi öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Savunma hattına takviye arayan bordo-mavililer, Fransa Ligue 1'de Rennes takımında forma giyen 19 yaşındaki stoper Ait Boublal'ı takibine aldı. 1.90 boyundaki genç stoper Boudlal, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Transferde genç yıldızlara yönelen ve bu çalışmasında başarı elden eden Karadeniz devi, Ait Boudlal'ı da bu kapsamda listesine ekledi.

AVRUPA'DA DA İZLENİYOR

Fransız Rennes ekibiyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek 19 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Rennes formasıyla Ligue 1'de 5 maça çıkan ve 288 dakika sahada kalan Ait Boudlal, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Geçen sezon başında Fransız kulübüne imza atan genç yıldız, kısa sürede potansiyeliyle dikkat çekti. Boudlal'ı Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'nın birçok önemli takımı da takip ediyor.

FAS MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

Futbolu ve potansiyeliyle dikkat çekmeye başlayan Ait Boudlal, Fas Milli Takımı'na seçilmeye başladı. Son yapılan kadro seçiminde davet alan 19 yaşındaki stoper, Uganda ile yaptıkları hazırlık maçında da süre aldı.

HAVA TOPLARINA HAKİM

Rennes'de son dönemdeki performansıyla dikkatleri toplayan Ait Boudlal, hava toplarına hakimiyetiyle sivriliyor. 1.90 boyundaki Faslı stoper, fiziksel gücü ve iki ayağını kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Boudlal hem savunmada hem de hücumda hava toplarına rakiplerine üstünlük kuruyor.

GENÇ YILDIZLAR LİSTEDE

Bordo-mavililer son 2 senede genç futbolcularla ilgili transfer çalışmalarında başarılı sonuçlar alıyor. Trabzonspor bu doğrultuda gelecek vaat eden ve potansiyeli yüksek isimleri izlemeyi sürdürüyor. Karadeniz devinde listedeki son futbolcu ise 19 yaşındaki Faslı yıldız Ait Boudlal oldu.

