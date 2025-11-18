İstikrar abidesi Folcarelli

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mustafa Eskihellaç, Zubkov ve Sikan ile birlikte kadrosuna kattığı Tim Jabol-Folcarelli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransa Ligue 2 ekibi Ajaccio'dan 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen oyuncu, bordo-mavili takımın orta sahasında güven veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Fransız orta saha, 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu. Bin 35 dakika sahada kaldı, 3 asist yaptı. Folcarelli'nin ardından, Onuachu bin 34 dakika, Savic 951 dakika, Batagov 945 ve Mustafa Eskihellaç ise 943 dakika ile en çok süre alan oyuncular oldu

GELDİĞİ DÖNEM SAKATLIKLAR YAŞADI

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başında bulunduğu dönemde 2024- 2025 kış transfer döneminde kadroya katılan oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Süper Lig'de 7 maçta 351 dakika sahada kalan oyuncu kas yaralanması nedeniyle ve uyluk çarpması nedeniyle 9 maç kaçırmıştı.

OLULAI İLE UYUM YAKALADI

Oulai, bordo-mavili takımda düzenli olarak forma giymeye başlamasıyla birlikte Folcarelli ile iyi bir uyum yakaladı. Aynı dili konuşan ikili arasında Oulai 19, Folcarelli ise 25 yaşında. Orta sahaya dinamizm katan bu oyuncuların koordinasyonu ve saha içi anlayışı, Trabzonspor'un orta sahadaki etkinliğini önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde arttırması bekleniyor.