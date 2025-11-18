CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hedef 4 maçta 12 puan

Hedef 4 maçta 12 puan

Fırtına milli ara sonrası sırasıyla Başakşehir (D), Konya, Göztepe (D) ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Fatih Tekke bu süreci kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Hedef 4 maçta 12 puan

4 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray ile İstanbul'da 0-0 berabere kalan Trabzonspor, son maçta ise evinde Alanyaspor'a takılmıştı. Bordo-mavililer milli aradan formda şekilde dönmeyi hedefliyor. Fırtına'yı zorlu bir fikstür bekliyor. 24 Kasım Pazartesi günü Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor, devamında evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Hafta içinde 3 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Vanspor mücadelesi var. Sonrasında Göztepe deplasmanına gidilecek. 16. haftada ise Akyazı'da Beşiktaş derbisi oynanacak. Teknik direktör Fatih Tekke, tüm hesaplarını seri üzerine yapıyor. Milli arayı yoğun tempoda geçiren Fırtına'nın başarılı hocası "Adım adım ilerleyeceğiz. Biz büyük takımız ve her maçta hedefimiz galibiyet olacak. Sonuna kadar bu yarışta olacağız. Size güveniyorum" sözleriyle takımını motive ediyor.

DEVRE ARASI PLANLARI HAZIR

Trabzonspor, devre arası transferine kadar yarıştan kopmayıp, ocak ayında yapacağı takviyelerle daha da güçlenmiş şekilde yeni yıla girmek istiyor. Fırtına'da sol kanat, 10 numara, sol bek ve stoper bölgelerine oyuncu bakılıyor.

Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 01:15
