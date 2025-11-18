Hedef 4 maçta 12 puan

4 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray ile İstanbul'da 0-0 berabere kalan Trabzonspor, son maçta ise evinde Alanyaspor'a takılmıştı. Bordo-mavililer milli aradan formda şekilde dönmeyi hedefliyor. Fırtına'yı zorlu bir fikstür bekliyor. 24 Kasım Pazartesi günü Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor, devamında evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Hafta içinde 3 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Vanspor mücadelesi var. Sonrasında Göztepe deplasmanına gidilecek. 16. haftada ise Akyazı'da Beşiktaş derbisi oynanacak. Teknik direktör Fatih Tekke, tüm hesaplarını seri üzerine yapıyor. Milli arayı yoğun tempoda geçiren Fırtına'nın başarılı hocası "Adım adım ilerleyeceğiz. Biz büyük takımız ve her maçta hedefimiz galibiyet olacak. Sonuna kadar bu yarışta olacağız. Size güveniyorum" sözleriyle takımını motive ediyor.

DEVRE ARASI PLANLARI HAZIR

Trabzonspor, devre arası transferine kadar yarıştan kopmayıp, ocak ayında yapacağı takviyelerle daha da güçlenmiş şekilde yeni yıla girmek istiyor. Fırtına'da sol kanat, 10 numara, sol bek ve stoper bölgelerine oyuncu bakılıyor.