Antalya’da ‘Fırtına’

Antalya'da düzenlenen Academy Cup Futbol Turnuvası'nda Trabzonspor U11 Takımı, şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi, ''U11 Takımımız Academy Cup'ta Şampiyon Oldu U11 Takımımız, Antalya'da düzenlenen Academy Cup Futbol Turnuvası'nda tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. U11 Takımımızın oyuncularını ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz'' diye yazdı.
