Stoper için yeni isim: Drongelen

Hem devre arası hem de yeni sezon yapılanması anlamında Trabzonspor'un stoper hattına transfer edilebiecek isimler arasında Türkiye Süper Ligi'nden önemli bir oyuncu da var: Rick van Drongelen. Hollanda alt yaş kategori Milli Takımlarında futbol oynayan ve Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki sol stoper Süper Lig'de dikkat çeken performansa sahip.
