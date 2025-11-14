Stoper için yeni isim: Drongelen

Hem devre arası hem de yeni sezon yapılanması anlamında Trabzonspor'un stoper hattına transfer edilebiecek isimler arasında Türkiye Süper Ligi'nden önemli bir oyuncu da var: Rick van Drongelen. Hollanda alt yaş kategori Milli Takımlarında futbol oynayan ve Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki sol stoper Süper Lig'de dikkat çeken performansa sahip.