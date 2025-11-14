CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor En iyi hücum ikilisi

En iyi hücum ikilisi

Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi Paul Onuachu ve Felipe Augusto oldu. İkili, attıkları toplam 13 golle ligin yıldız isimlerini geride bıraktı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
En iyi hücum ikilisi

Trabzonspor'un hücum hattının en etkili iki ismi Paul Onuachu ve Felipe Augusto, Trendyol Süper Lig'de de sezon başından bu yana gösterdikleri performansla birçok önemli futbolcuyu geride bıraktı. Onuachu ile Augusto, birlikte 13 gole imza atarak bu alanda ligin en üretken hücum ikilisi oldu. Onuachu 8 gol ve 1 asistle öne çıkarken, Augusto da 5 golle takımına katkı verdi.

SÜPER LİG'İN YILDIZ İSİMLERİNE FARK ATTILAR

Onuachu ve Augusto, sadece performanslarıyla değil, ekonomik verimlilikleriyle de ön planda. Birlikte 13 gole ulaşan bordo-mavili oyuncular, hem süre hem maliyet açısından rakiplerinin önünde yer aldı. Trabzonsporlu futbolcular, takım bütçesine oranla verdikleri katkı bakımından rakip hücum hatlarına büyük fark attı.

TAKİPÇİLERİ EN-NESYRI VE ANDERSON TALISCA

Trabzonspor'un golcü ikilisini, Fenerbahçe'den En-Nesyri ve Talisca takip etti. Sarı-lacivertli oyuncular, toplamda 11 gole imza atarken, En-Nesyri 6 gol, Talisca ise 5 gol ve 1 asist sağladı.

RAFA SILVA İLE ABRAHAM ÜÇÜNCÜ

Beşiktaş'tan Rafa Silva ve Tammy Abraham ikilisi ise üçüncü sırada bulunuyor. Rafa ve Abraham, 5'er golle toplam 10 gole katkı sağladı. Siyah-beyazlı futbolcuların birer de asisti bulunuyor.

GALATASARAY BEŞİNCİ SIRADA

En iyi hücum ikilisi sıralamasında Başakşehir'in ardından Galatasaray, İcardi ve Barış Alper Yılmaz ile beşinci sırada. İcardi 6 kez fileleri sarsarken, Barış Alper Yılmaz da 3 kez gol sevinci yaşadı. Barış ayrıca 3 de gol pası verdi. Osimhen ise Süper Lig'in (3) aksine Şampiyonlar Ligi'nde (6) daha çok gol attı.

