1970 yılında başladı

Fırtına'nın yabancı transferleri 1970 sezonunda başladı. Bordomavililer, o dönem 2. Lig'de mücadele ederken Romanyalı Constantin Koszka ile anlaştı. Ancak bu transfer, kulüp tarihine hem "ilk yabancı futbolcu" hem de "ilk başarısız yabancı transfer" olarak geçti. Koszka yalnızca 6 maçta forma giyip 2 gol atabildi.

90'LI YILLAR: YABANCI HATALAR ZİNCİRİ

Trabzonspor, 1990'larda da birçok yabancı transferde aradığını bulamadı. 1990-91 sezonunda gelen Yugoslav İvanoviç sadece 9 maçta görev alırken, 1993'te transfer edilen Ukraynalı Gusev yalnızca 2 maça çıktı. Gürcü futbolcu ekolünün başladığı 1994'te ise Şota ve Arçil kardeşler büyük başarılar getirirken, aynı dönemde alınan Beradze (6 maç) ve Kacharava (8 maç, 2 gol) beklentileri karşılayamadı.

KISA SÜREN YABANCI MACERALAR

1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında birçok yabancı futbolcu Trabzonspor'da kısa süre forma giydi. Azerbaycanlı Lickin (2 maç), Ganalı Villars (6 maç), Nijeryalı James (3 maç), Belçikalı Van De Paar (3 maç) ve İsveçli Risp (9 maç) bu isimler arasında yer aldı.

HİÇ FORMA GİYEMEYENLER

Bazı futbolcular ise Trabzonspor formasını resmi maçta hiç giyemedi. Polonyalı İwan ve Belçikalı Brüls, Trabzonspor tarihine "sahaya çıkamayan transferler" olarak geçti. 2009-11 yıllarında kadroda yer alan ve 2019'da hayatını kaybeden Faty Papay da aynı listeye dahil oldu.

YENİ DÖNEMIN HAYAL KIRIKLIKLARI

Yakın dönemde de benzer örnekler yaşandı. 2017'de transfer edilen Kongolu Bongonda yalnızca 6 maçta oynayıp 2 gol atarken, alındığı gibi kiralanan Andusic ve Messias sadece 1'er kez forma giydi. Son yıllarda ise bordo-mavili taraftarların beklentisini karşılayamayan Diabate (7 maç), Plaza (3 maç), Teklic ve Kurbelis (6 maç) ile hiç maça çıkamayan Bakic, başarısız transferler listesine eklendi.