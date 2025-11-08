Trabzonspor - Alanyaspor maçı izle: Yayın bilgisi Trabzonspor-Alanyaspor 11'leri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'in 12 haftası, heyecan dolu Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşmasını ekranlara taşıyor. Bu sezon sergilediği performansla haftalar boyunca zirve takibini sürdüren Karadeniz devi, Galatasaray derbisindeki beraberliğin ardından kaybettiği sırasını geri alma peşinde. 24 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ve 3. sırada yer alan Fatih Tekke'nin ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Alanyaspor ise 14 puanla bulunduğu 9. sıradan deplasmandaki 2. galibiyet için mücadele edecek. İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının tüm detayları, canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 16:10
Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 1 puan arkasında bulunan bordo-mavililer, 24 puanla yer aldıkları 3. basamaktan zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Dört maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray deplasmanından golsüz ayrılan Fatih Tekke yönetimindeki ekip, Alanyaspor karşısında yeniden kazanma ivmesi yakalamak istiyor. Sakatlığı sebebiyle idmanlara çıkamayan Onana'nın Alanyaspor karşısında kalesini koruyacağı öğrenilirken iç sahada son üç maçını kazanan Trabzonspor, Papara Park'ta taraftarı önünde kayıp yaşamak istemiyor. Ali Şansalan'ın start vereceği Trabzonspor - Alanyaspor maçının detaylarını sizler için derledik.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları

TRABZONSPOR - ALANAYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Papara Park'taki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - ALANAYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak heyecan dolu Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ALANAYASPOR MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Rayyan, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Lina, Hagi, Hwang.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler

19. RANDEVU

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Trabzon'da oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 19. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 18 lig maçının genel karnesinde Alanyaspor üstün durumda. Akdeniz ekibi 8 kez kazanırken, Trabzonspor 6 maçta galip geldi. Dört mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Bu rekabette Alanyaspor'un gol sayısı 32, Trabzonspor'un gol sayısı 27 olarak kayıtlara geçti.

FIRTINA'NIN İÇ SAHA TABLOSU

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

EVİNDE 3 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, sahasında Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-1, 2023-2024 sezonunda 1-0, 2024-2025 sezonunda ise 4-3'lük galibiyetler elde etti.

ASpor CANLI YAYIN

