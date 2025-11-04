Pas ve top kapma ustası

İkili mücadelelerin yanında savunma aksiyonlarında da takımın liderliğini üstlendi. Karşılaşmada 13 ikili mücadelenin 9'unu kazanarak bu alanda sahanın en başarılı ismi olan genç oyuncu, ayrıca 3 kez top kapma ile rakip hücumları keserken, 5 uzaklaştırma yaptı. 3 hava topunun 2'sini kazanan 1.80 boyundaki sağ bek, topla oynama bölümünde ise 60 kez topla buluşup yüzde 87 pas isabetiyle (kendi yarı sahasında yüzde 95 pas isabeti, rakip yarı sahada yüzde 73 pas isabeti) oynayarak oyunun kurulmasına da katkı sağladı. Maç başına 2.6 top çalma ile takımın zirvesinde yer alan Portekizli sağ bek, rakip oyun kurulumunu bozan en önemli faktörlerden biri haline geldi.

TAKIMIN VAZGEÇILMEZ İSMİ

836 dakika süre alıp, sakatlığı sebebiyle sadece F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen Pina, 10 karşılaşmada istikrarlı görüntüsüyle Fatih Tekke'nin de güvenini kazandı. Pina; Kocaeli, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gaziantep, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Galatasaray karşılaşmalarında 90 dakika, Samsunspor 27, Karagümrük karşısında ise 89 dakikada süre aldı. 2 asist yaptı.