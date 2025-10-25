Yıkım ekibi

Süper Lig'in 10. haftasında bugün Eyüpspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibini yenerek zirve yolunda puanını 23'e çıkarmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke'nin en büyük kozu forvet hattı olacak. Onuachu ve Augusto'nun uyumundan memnun olan genç hocanın oyun planında ikilinin performansı belirleyici olacak. Ligde 9 maçta 7 gol atan Onuachu, takımın skor yükünü büyük ölçüde sırtladı. Sezon başında 5.6 milyon euro bonservis bedeliyle yeniden kadroya katılan 2.01 boyundaki Nijeryalı, hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri oldu.

AUGUSTO UYUM SAĞLADI

Onuachu'nun yanı sıra yaz transfer döneminde 5 milyon euro'ya transfer edilen Felipe Augusto da bordo-mavili formayla kısa sürede uyum sağlayarak 9 maçta 4 gol kaydetti. Brezilyalı hücum oyuncusunun enerjik oyunu ve bitiriciliği, Fatih Tekke'nin elini hücum hattında güçlendiriyor. Trabzonspor, bugün oynayacağı Eyüpspor mücadelesinde en büyük gücünü yine hücum hattından alacak. Bordo-mavili ekip, Onuachu- Augusto ikilisiyle ligin en üretken forvet ikililerinden birine sahip durumda. Bordo mavililerin golcüleri hem istikrarlı performansları hem de sahadaki uyumlarıyla takımın yükselişinde kilit rol oynuyor. Tekke ve oyuncular, Eyüpspor karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

SON DERECE FORMDALAR

Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in son 4 haftasındaki karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşarken 5 gol kaydetti. Augusto ise son 3 haftada birer gol kaydetti. İki oyuncu, ceza sahası içindeki etkinlikleri ve bitiricilikleriyle takımın skor üretiminde belirleyici oldu.

17 PUAN KAZANDIRDILAR

Trabzonspor, Paul Onuachu ve Felipe Augusto'nun gol attığı 7 maçta hiç yenilmedi. Bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran bordo-mavililer, bu maçlarda toplam 17 puanı hanesine yazdırdı.

GOLLERİN YÜZDE 72'SİNİ ATTILAR

Bu ikili, Trabzonspor'un 9 haftada attığı gollerin yüzde 72.5'ini kaydetti. Öyle ki Karadeniz devi 15 kez ağları bulurken, 11'ini müthiş ikili attı. Teknik direktör Fatih Tekke, bugün Eyüpspor'la Papara Park Stadı'nda oynanacak maçta da Onuachu ile Augusto'yu yine birlikte görevlendirecek. İki isimden yine goller bekleniyor.