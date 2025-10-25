CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, 131 hafta sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 22:37
Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligin 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, ligin 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserspor'u 4-0, ligin 9. haftasında da Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık seri yapan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Ligde puanını 23'e yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA 5 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

AUGUSTO'DAN 5. GOL

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncu Augusto, ligdeki 5. golüne ulaştı.

Sezon başında kadroya dahil edilen Augusto, ligdeki son 4 maçta rakip fileleri havalandırarak takımına önemli katkı yaptı.

Bordo-mavili ekibin maçtaki 2. golünü kaydeden 19 yaşındaki Oulai ise Trabzonspor'da ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

MAÇ SONUNDA KUTLAMA

Trabzonspor, maç sonrasında galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Bordo-mavili futbolular, takım halinde tribünleri dolaşarak taraftarlara üçlü çektirdi.

