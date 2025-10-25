Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trabzonspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Karadeniz'de devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlıyor. Zirve yolunda emin adımlarla ilerleyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray ile arasındaki 5 puan farkını eriterek ilk sıraya yerleşmenin peşinde. Evinde 3 puanı alması halinde 23 puana yükselecek olan bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Konuk ekip ise 10. haftaya girerken 8 puan ve -5 averajla 14. sırada girdi. Evinde oynadığı 5 maçtan 2'sini kazanan Eyüpspor'un deplasman galibiyeti bulunmuyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen Orhan Ak'ın ekibi, Papara Park'tan puansız dönmek istemiyor.

TRABZONSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanıyor. Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Murat Altan üstleniyor.

TRABZONSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor - Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

İkas Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Legowski, Yalçın, Halil, Thiam