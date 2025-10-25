CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Zirveye giden yolda hata yapmak istemeyen Fırtına, seyirci avantajını da kullanarak Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürmek için sahaya çıktı. Ligde 14. sırada yer alan Eyüpspor ise ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Zorlu karşılaşmada teknik direktör Fatih Tekke’nin en büyük kozu forvet hattı. Bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor-İkas Eyüpspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 19:57
Trabzonspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Karadeniz'de devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlıyor. Zirve yolunda emin adımlarla ilerleyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray ile arasındaki 5 puan farkını eriterek ilk sıraya yerleşmenin peşinde. Evinde 3 puanı alması halinde 23 puana yükselecek olan bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Konuk ekip ise 10. haftaya girerken 8 puan ve -5 averajla 14. sırada girdi. Evinde oynadığı 5 maçtan 2'sini kazanan Eyüpspor'un deplasman galibiyeti bulunmuyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen Orhan Ak'ın ekibi, Papara Park'tan puansız dönmek istemiyor.

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

TRABZONSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanıyor. Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Murat Altan üstleniyor.

TRABZONSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor - Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

İkas Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Legowski, Yalçın, Halil, Thiam

Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
Fatih Tekke: En zor maçlarımızdan biri
