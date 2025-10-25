CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor'da Luccas Claro'nun ayağı kırıldı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a konuk olan İkas Eyüpspor'da savunma oyuncusu Lucas Claro'nun ayağı kırıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 20:32 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 20:41
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a konuk olan İkas Eyüpspor'da savunma oyuncusu Lucas Claro'nun ayağı kırıldı.

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sakatlığı sonrası iki takım oyuncuları büyük üzüntü yaşadı.

Claro'nun yerine 34. dakikada Umut Meraş oyunda dahil oldu.

TRABZONSPOR'DAN CLARO PAYLAŞIMI

Görüntü Beinsports

