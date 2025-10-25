İkas Eyüpspor'da Luccas Claro'nun ayağı kırıldı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a konuk olan İkas Eyüpspor'da savunma oyuncusu Lucas Claro'nun ayağı kırıldı.

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sakatlığı sonrası iki takım oyuncuları büyük üzüntü yaşadı.

Claro'nun yerine 34. dakikada Umut Meraş oyunda dahil oldu.

TRABZONSPOR'DAN CLARO PAYLAŞIMI

Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz 🙏