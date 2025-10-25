CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor - Eyüpspor maçı CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 10. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Zirveye giden yolda hata yapmak istemeyen Fırtına, seyirci avantajını da kullanarak Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürmek için sahaya çıkacak. Ligde 14. sırada yer alan Eyüpspor ise ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke’nin en büyük kozu forvet hattı olacak. Bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Peki Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 14:58
Trabzonspor - Eyüpspor maçı CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Karadeniz'de devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. Zirve yolunda emin adımlarla ilerleyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray ile arasındaki 5 puan farkını eriterek ilk sıraya yerleşmenin peşinde. Evinde 3 puanı alması halinde 23 puana yükselecek olan bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Konuk ekip ise 10. haftaya girerken 8 puan ve -5 averajla 14. sırada girdi. Evinde oynadığı 5 maçtan 2'sini kazanan Eyüpspor'un deplasman galibiyeti bulunmuyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen Orhan Ak'ın ekibi, Papara'dan puansız dönmek istemiyor. Peki Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı 11'ler

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Murat Altan üstlenecek.

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Monteiro, Calegari, Claro, R.Yalçın, Mujakic, Halil, Kerem, Serdar, Legowski, Yalçın, Thiam.

HEDEF DÖRT DÖRTLÜK GALİBİYET SERİSİ

Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor - Eyüpspor maçı detayları!

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından 167 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

