Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Sadece Trabzonspor

Sadece Trabzonspor

Arseniy Batagov, bordo-mavili formayla başarılı olmak istediğini aktarıp, "Sadece Trabzonspor'a odaklandım. Başka bir takıma gitmek gibi düşüncem yok. Burada çok mutluyum" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Sadece Trabzonspor

Trabzonspor'un başarılı stoperi Arseniy Batagov, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Batagov, "Şu an sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Başka bir takıma gitmek gibi bir düşüncem yok. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. İlk kez ülkem dışında oynuyorum. Başta zamana ihtiyacım vardı, fazla forma şansı bulamadım ama şu an iyi gittiğimi düşünüyorum. Trabzon taraftarlarını mutlu etmek beni ayrıca sevindiriyor" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Fatih Tekke ile uyumlu çalıştıklarını dile getiren Ukraynalı stoper, "Hocamızın gelişiyle birçok şey değişti. Daha iyi futbol ortaya koyup daha fazla maç kazanıyoruz ve bu durumu tersine çevirdiğimiz için mutluyum" yorumunu yaptı. Stefan Savic'in desteğine değinen 23 yaşındaki yıldız, "Kaptan Savic, çok yardımcı oluyor. Beni her zaman gelişimim yönünde destekliyor. Gelişimimde etkisi çok büyük. Beraber oynadığımız için mutluyum" dedi.

ONUACHU'YA ÖVGÜ

Paul Onuachu'nun golleriyle takıma çok büyük katkı sunduğunu kaydeden Arseniy Batagov, "Bir savunma oyuncusu olarak düşündüğümde, Paul Onuachu'ya karşı oynamak gerçekten zor. İyi ki Onuachu bizim takımda, onunla rakip olmak zorunda kalmadım" dedi.

1
