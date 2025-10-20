Trabzon hava yolları

Trabzonspor, hava toplarındaki üstünlüğüyle rakiplerine fark attı. Bordomavililer, 9 haftada 6 kafa golü atarak ligin bu alanda en başarılı takımı oldu. Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, duran toplarda ve kanat organizasyonlarında bulduğu fırsatları gole çevirme konusunda dikkat çekiyor. Bordo- mavili takımın kafa vuruşlarından bulduğu 6 golün 3'ünü Onuachu atarken, 1'i Stefan Saviç, 1'i Augusto ve biri de Sikan'dan geldi.

ONUACHU AVANTAJI

Hücum hattında Onuachu, Augusto, Zubkov, Olaigbe ve Sikan gibi isimlere sahip Fırtına, özellikle Onuachu'nun 2.01'lik boy avantajını fazlasıyla kullanıyor. Takımın duran top antrenmanlarına özel önem verdiği ve bu çalışmaların meyvesini aldığı öğrenildi. Bordo-mavili ekip, duran top gollerinin yüzde 60'ını kafa vuruşlarından bulurken, rakip ceza alanında kurduğu üstünlükle her maçta tehlike bulmayı sürdürüyor.

NOKTA ATIŞI ORTALAR

Bordo-mavililer, yüzde 37.5 isabet oranıyla Süper Lig'in en isabetli orta yapan takımı oldu. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de kanat organizasyonlarında sergilediği yüksek verimlilikle dikkat çekiyor. Fırtına'nın en yakın rakibi Galatasaray yüzde 31.7'yi bulurken, üçüncü sıradaki Konyaspor ise yüzde 29.3'te kaldı. Fatih Tekke'nin yönetimindeki Trabzonspor bu alanda açık ara lider konumda bulunuyor.

KANAT OYUNCULARI ETKİLİ

Karadeniz devinde özellikle kanat bekleri ve hücum oyuncularının doğru yerleşimi başarıyı getirdi. Savunma beklerinden Mustafa Eskihellaç ve Wagner Pina ile kanat bölgesinde oynayan Felipe Augusto, Kazeem Olaigbe ve Oleksandr Zubkov gibi oyuncular katkı veriyor. Teknik ekibin maç öncesi analizlerde orta kalitesine özel vurgu yaptığı da öğrenildi.

TEKKE ÖNEM VERİYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, duran toplara çok önem verdiklerini belirtmişti. Tekke, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Köşe vuruşları ve yan toplar bizim için sadece birer fırsat değil, planın parçası. Oyuncularım bu konuda çok disiplinli çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.