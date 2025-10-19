Muhteşem ikili işbaşında

Fırtına'nın hücum motorları Paul Onuachu ve Felipe Augusto durmuyor. 13 gol kaydeden bordo-mavili takımda Onuachu 6, Augusto 3 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 70'lik bölümünü kaydetmişti. Dün önce sahneye Augusto çıktı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Ardından Onuachu bu sezon 7. kez fileleri sarstı.