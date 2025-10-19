CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Karadeniz'de Fırtına

Karadeniz'de Fırtına

2. dakikada Augusto ile öne geçen Fırtına, 19’da Onuachu ile farkı ikiye çıkardı. 27’de Rak Sakyi skoru ilan etti. İki takım da birer kez direğe takıldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Karadeniz'de Fırtına

Milli ara öncesi son iki maçında Süper Lig'de Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, kaldığı yerden devam ediyor. Bordo mavili takım dün Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçti, art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Fırtına'nın gollerini 2. dakikada Felipe Augusto ve 19'da Onuachu attı. Fırtına 10. dakikada da Augusto ile direğe takıldı.

RİZE ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNE ALDI

27'de Savic'in geri pasında Batagov'dan önce araya giren Rak Sakyi skoru 2-1 yaptı. O andan itibaren Fırtına durdu, Rize üstünlüğü ele aldı. Ama sıyısız fırsatı harcadı. 70'te de Taha ile bu kez Atmaca direğe takıldı. Bu galibiyetle Trabzonspor, Rize'yi 4 yıl sonra deplasmanda yendi. Bordo-mavililer, son 4 sezondur Rize deplasmanında galibiyet yüzü görememişti. Fırtına, rakibine şampiyon olduğu 2021-22'de 3-2, 2023- 24'te 1-0, 2024-25'te ise 3-1 yenilmişti.

29. KEZ KAZANDI

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. kez rakip oldu. Bu periyotta Fırtına 29, Atmaca da 9 kez galip gelirken, 9 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Bordo-mavililer 94 kez fileleri sarsarken, yeşil-mavililer ise 44 golle karşılık verdi.

10

İki takım arasında Rize'de oynanan 24 maçta Fırtına'nın 10 galibiyeti bulunurken, Rizespor'un da 7 galibiyeti var. 7 karşılaşma berabere bitti.

FATİH TEKKE HİÇ KAYBETMEDİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Fatih Tekke dikkat çeken bir istatistikle öne çıkıyor. Teknik adamlık kariyerinin en formda dönemini yaşayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, bugüne kadar yeşil-mavili takıma karşı çıktığı 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu periyotta 4 kez kazandı, bir kez berabere kaldı.

TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Tekke, Kayseri maçının 11'inden tek değişikliğe gitti. Tekke, hafta içerisinde sakatlık nedeniyle bazı antrenmanları kaçıran Zubkov'u kulübeye çekerek Olaigbe'ye forma verdi.

TARAFTAR COŞKUYLA UĞURLADI

Bordo mavili taraftarlar dün deplasman yasağı nedeniyle Rize maçına gidemedi. Ancak takımı tesislerden Rize'ye coşkuyla uğurladı. Başkan Ertuğrul Doğan burada taraftara üçlü çektirdi.

DİĞER
SON DAKİKA
