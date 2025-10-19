CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bouchouari siftah yaptı

Bouchouari siftah yaptı

Fırtına'nın sezon başında aldığı Bouchouari, stres kırığı nedeniyle en son 17 Mayıs 2025'te forma giymişti. Aradan geçen 155 günlük süreden sonra sahalara dönen Bouchouari dün ilk kez kadroda yer aldı. 23 yaşındaki orta saha, 62'de Okay'ın yerine girdi, başarılı işlere imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Bouchouari siftah yaptı
Fırtına'nın sezon başında aldığı Bouchouari, stres kırığı nedeniyle en son 17 Mayıs 2025'te forma giymişti. Aradan geçen 155 günlük süreden sonra sahalara dönen Bouchouari dün ilk kez kadroda yer aldı. 23 yaşındaki orta saha, 62'de Okay'ın yerine girdi, başarılı işlere imza attı.
