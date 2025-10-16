CANLI SKOR ANA SAYFA
Olaigbe istatistiklerde zirvede

Olaigbe istatistiklerde zirvede

Eleştirilerin odağında yer alan Kazeem Olaigbe ise rakamlarla kendisini savunmayı başardı. Henüz gol ya da asist katkısı verememiş olsa da Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında en fazla topu ileri taşıyan isim olarak öne çıktı. Süper Lig'in ilk 8 haftasında yapılan hücum aksiyonları istatistiklerinde Olaigbe, 23 kezle zirvede yer alırken, aynı sayıya ulaşan Storm'la birinciliği paylaştı. Trabzonspor'un bir diğer kanat oyuncusu Zubkov ise 21 aksiyonla ikinci sırada kendine yer buldu.

Olaigbe istatistiklerde zirvede

Trabzonspor
