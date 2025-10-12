Minik taraftara ziyaret

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve Üni TS ekibi, İstanbul Bakırköy İbni Sina İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 8 yaşındaki Trabzonspor sevdalısı Kürşat Eren Öztürk'ü okulunda ziyaret etti. Kürşat Eren, okul ödevinde yer alan, "Karşılaştığınız bir zorluğu nasıl aştığınızı yazınız" sorusuna; "Koca sınıfta tek başıma Trabzonsporlu olmam. Arkadaşlarımın dalga geçmelerine aldırmadan bu zorluğu aştım" şeklinde verdiği yanıtla bordo-mavili camiayı duygulandırmıştı.
