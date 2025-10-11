TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Kacper Kozlowski hamlesi!

Genç isimlerle geleceğin takımını kurmak için geçen yıldan bu yana önemli adımlar atan Trabzonspor ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. TVP Sport'un haberine göre bordo mavililer, Gaziantep FK'nın 10 numarası Kacper Kozlowski ile ilgileniyor. Karadeniz devi, satın alma opsiyonlu kiralama veya oyuncu takası gibi seçenekleri değerlendiriyor. Bu hamle, Fırtına'nın genç ve gelecek vadeden isimlere odaklanma stratejisiyle örtüşüyor. Kozlowski geçen sezon 27'si ligde olmak üzere 29 maçta forma giydi, dört gol attı ve beş asist yaptı. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek oyuncunun ismi Galatasaray ve F.Bahçe ile de anılıyor.

Polonya Milli Takımı'nın formasını 7 kez terleten 21 yaşındaki futbolcu, bu dönem Gaziantep FK'da 8 maçta oynadı ve fileleri 2 kez sarstı. Market değeri 4.5 milyon euro olarak gözüken 1.82 boyundaki futbolcu için devre arasında harekete geçileceği belirtiliyor. Merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabilen genç futbolcu sağ ayağını kullanıyor. Kozlowski, teknik kalitesi yüksek, oyun kurulumuna katkı veren ve enerji dolu bir orta saha. Henüz tam olgunlaşmamış olsa da doğru ortamda Avrupa'da önemli bir oyuncuya dönüşebilecek potansiyele sahip. Futbol tarzı, dinamik, teknik ve modern orta saha profiline oldukça yakın.

OYNAYABİLECEĞİ MEVKİLER

En iyi pozisyonu: 8 numara (box-to-box)

Ayrıca 10 numara veya sol iç olarak da görev yapabiliyor. Brighton & Hove Albion tarafından alınmıştı, ancak gelişmesi için kiralık olarak başka kulüplerde forma giydi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Top tekniği yüksek: Dar alanlarda topu saklayabiliyor, çevresine hızlı bakışlarla pas opsiyonlarını değerlendiriyor.

Dripling yeteneği: Rakip eksiltme konusunda oldukça iyi, özellikle merkezden top taşıyarak hücuma katkı sağlıyor.

Pas kalitesi: Orta ve kısa mesafede isabetli pas yüzdesi yüksek, oyunu yönlendirme becerisi dikkat çekici.

Şut ve gol katkısı: Ceza sahası çevresinden şut denemeyi seven bir oyuncu; zaman zaman gole katkı da sağlıyor.

OYUN ZEKASI VE POZİSYON

Oyun görüşü gelişmiş: Boş alanları erken fark ediyor, takımın hücum geçişlerini hızlandırıyor.

Pres konusunda aktif: Rakibe önde baskı yapma konusunda istekli ve enerjik.

Zaman zaman gereksiz riskli paslar atabiliyor; bu da top kayıplarına neden olabiliyor.

Kariyerinde 193 lig maçına çıkan Kacper Kozlowski, 30 gol attı, 33 de asist yaptı.