Akyazı ve Kartal konusu

29 yıldır biz bir tapu bile Trabzonspor’a katamamışız. Taraftar haklı. O yapılan transferlerin arkasında o kulüpleri yönetenler, zamanında bu arazileri bir şekilde almışlar. 4 araziyi kattık bünyemize... 5’inci için uğraşıyoruz. Son aşamaya geldik. Kartal ve Akyazı ile alakalı son aşamaya geldik. Projeler bitme aşamasında. Aralık ayında da kongre üyelerine projeleri paylaşacağız.
