En iyi deplasman

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük karşısında hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Bordo-mavililer, rakip kaleye 11 isabetli şut göndererek Aralık 2023'ten bu yana deplasmandaki en yüksek rakamına ulaştı. Fatih Tekke'nin öğrencileri, ortaya koydukları bu performansla hücum gücünde yeniden ivme yakaladıklarının sinyalini verdi.
