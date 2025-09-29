En iyi deplasman

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük karşısında hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Bordo-mavililer, rakip kaleye 11 isabetli şut göndererek Aralık 2023'ten bu yana deplasmandaki en yüksek rakamına ulaştı. Fatih Tekke'nin öğrencileri, ortaya koydukları bu performansla hücum gücünde yeniden ivme yakaladıklarının sinyalini verdi.