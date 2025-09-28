Enteresan maç

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 4-3'lük Karagümrük galibiyetini değerlendirdi. 48 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: Galibiyet mutluluk verici. Bana göre galibiyeti hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Maç enteresan geçti açıkçası. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik. Kazandığımız penaltı, bence penaltı değil. Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle hoca da kovdurabilirler." Fatih Tekke, Onuachu'nun golüyle ilgili olarak da "Attığı gol benim atamayacağım bir goldü. O boyla, o fizikle ilk attığı gol inanılmaz iyi bir gol" yorumunu yaptı.