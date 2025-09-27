CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! "Az daha beni kovduruyorlardı"

Fatih Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! "Az daha beni kovduruyorlardı"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 22:57
Fatih Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! "Az daha beni kovduruyorlardı"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

PENALTI HAKKINDA

"Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı, bence penaltı değil"

"BİRKAÇ DAKİKA DAHA OLSA..."

"Galibiyet mutluluk verici. Bana göre çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Maç enteresan geçti açıkçası. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik."

"BU OYUNCULARIN HATA YAPMALARI GEREKİYOR AMA..."

"Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim."

ONUACHU'NUN GOLÜ HAKKINDA

"Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı. Daha iyi durumda olmalı, Felipe'nin arzusu var. Sikan, geçen hafta sakattı, bir antrenmana aldık. Her antrenmanda sevilen oyuncuların başında geliyor. Süre aldığı sürece futbolu seven birisi. Kendisiyle görüşmem olacak."

Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor!
