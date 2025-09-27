Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. Dışarıda oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Fatih Tekke'nin öğrecileri 3 puanın peşinde. Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari'nin sakatlık nedeniyle süre alamadığı karşılaşmada Okay Yokuşlu ise kart cezalısı. Mücadele, Mehmet Türkmen'in yönetiminde oynanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Camacho, Esgaio, Gray

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

11. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor oynadıkları maçla birlikte ligde 11. kez karşılaştılar. Bordo-mavililer, ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 11 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, lig tarihinde bugüne kadar 10. kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Karadeniz ekibi 7 galibiyet elde ederken, İstanbul temsilcisi de 1 defa sahadan galip ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 20 golüne, Karagümrük 8 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de İstanbul'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Karadeniz ekibi 6 gol kaydederken, kalesinde ise 5 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK

Bordo-mavililerde, 4 maçlık cezası sona eren Oulai'nin kadroda olması beklenirken, Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu, bu müsabakada da oynayamadı. Sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç da forma giymedi.

İKİ TAKIM DA 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lige 3'te 3 yaparak başlarken, son 3 haftada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise geride kalan 6 haftalık bölümde 1 galibiyet alırken son 3 maçtır ise kazanamıyor.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALIYOR

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapıyor. Maçın 4. hakemi de Fatih Tokail oldu.